BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ - ASKİ: 13 Haziran 2022 baraj doluluk oranı İstanbul ve Ankara’da kaç oldu?

Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere yurdun birçok kesiminde etkili olan şiddetli yağış baraj doluluk oranları son durum bilgisini gündeme getirdi. Yağışların barajlarda olumlu yönde bir etkisi olması bekleniyor. Bu noktada baraj doluluk oranları İSKİ ve ASKİ araştırmasıyla gündemde. Yağışlar su sorunu için en etkili çözümlerden biri. İşte 13 Haziran baraj doluluk oranı İstanbul ve Ankara...
BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
13 Haziran 2022 bugün itibarıyla barajlarda son durum şöyle:
İstanbul: yüzde 77.59
Ankara: yüzde 40.34
Darlık Barajı: yüzde 87.68
Istrancalar Barajı: yüzde 99.86
Kazandere Barajı: yüzde 97.01
Pabuçdere Barajı: yüzde 95.07
Sazlıdere Barajı: yüzde 63.96
BARAJ DOLULUK ORANLARI ANKARA – ASKİ
Akyar Barajı: yüzde 72.81
Çamlıdere Barajı: 35.17
Çubuk Barajı: 45.55
Eğrekkaya Barajı: 65.41
Kargalı Barajı: 89,67
Kavşakkaya Barajı: 57.86
Kesikköprü Barajı: 100
Kurtboğazı Barajı: 41,89
Peçenek Barajı: 31.2
Türkşerefli Barajı: 15.48
Uludere Barajı: 55.86