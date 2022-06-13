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Giriş Tarihi: 13.6.2022 12:27 Son Güncelleme: 13.6.2022 12:28

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ - ASKİ: 13 Haziran 2022 baraj doluluk oranı İstanbul ve Ankara’da kaç oldu?

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ - ASKİ: 13 Haziran 2022 baraj doluluk oranı İstanbul ve Ankara’da kaç oldu?

Son haftanın getirdiği şiddetli yağışla birlikte baraj doluluk oranları son durum merak ediliyor. İSKİ ve ASKİ tarafından paylaşılan oranlarda son yağışların etkisinin görülüp görülmediği araştırılmaya başlandı. Bu noktada Ankara ve İstanbul baraj doluluk oranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Özellikle Ankara’da okulların tatil olmasına sebep olan şiddetli yağış barajlarda nasıl bir etki yarattı. İşte, 13 Haziran 2022 baraj doluluk oranları…

Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere yurdun birçok kesiminde etkili olan şiddetli yağış baraj doluluk oranları son durum bilgisini gündeme getirdi. Yağışların barajlarda olumlu yönde bir etkisi olması bekleniyor. Bu noktada baraj doluluk oranları İSKİ ve ASKİ araştırmasıyla gündemde. Yağışlar su sorunu için en etkili çözümlerden biri. İşte 13 Haziran baraj doluluk oranı İstanbul ve Ankara...

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

13 Haziran 2022 bugün itibarıyla barajlarda son durum şöyle:

İstanbul: yüzde 77.59

Ankara: yüzde 40.34

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL – İSKİ

Elmalı Barajı: yüzde 80.04

Ömerli Barajı: yüzde 69.46

Terkos Barajı: yüzde 75.71

Alibey Barajı: yüzde 58.55

Büyükçekmece Barajı: yüzde 87.68

Darlık Barajı: yüzde 87.68

Istrancalar Barajı: yüzde 99.86

Kazandere Barajı: yüzde 97.01

Pabuçdere Barajı: yüzde 95.07

Sazlıdere Barajı: yüzde 63.96

BARAJ DOLULUK ORANLARI ANKARA – ASKİ

Akyar Barajı: yüzde 72.81

Çamlıdere Barajı: 35.17

Çubuk Barajı: 45.55

Eğrekkaya Barajı: 65.41

Kargalı Barajı: 89,67

Kavşakkaya Barajı: 57.86

Kesikköprü Barajı: 100

Kurtboğazı Barajı: 41,89

Peçenek Barajı: 31.2

Türkşerefli Barajı: 15.48

Uludere Barajı: 55.86

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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ - ASKİ: 13 Haziran 2022 baraj doluluk oranı İstanbul ve Ankara’da kaç oldu?
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