BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ - ASKİ: 13 Haziran 2022 baraj doluluk oranı İstanbul ve Ankara’da kaç oldu?

Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere yurdun birçok kesiminde etkili olan şiddetli yağış baraj doluluk oranları son durum bilgisini gündeme getirdi. Yağışların barajlarda olumlu yönde bir etkisi olması bekleniyor. Bu noktada baraj doluluk oranları İSKİ ve ASKİ araştırmasıyla gündemde. Yağışlar su sorunu için en etkili çözümlerden biri. İşte 13 Haziran baraj doluluk oranı İstanbul ve Ankara...