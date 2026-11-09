Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 KASIM 2026

ASKİ'nin yayımladığı son verilere göre Ankara'daki barajların doluluk seviyeleri belli oldu. 7 Kasım 2026 tarihli son ölçümde başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,11, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28,67 olarak kaydedildi. Baraj bazındaki doluluk oranları da şöyle sıralanıyor:

Akyar Barajı: %36,42

Çamlıdere Barajı: %32,50

Çubuk 2 Barajı: %49,37

Eğrekkaya Barajı: %57,95

Kargalı Barajı: %10,33

Kavşakkaya Barajı: %40,27

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %50,23

Peçenek Barajı: %27,26

Türkşerefli Barajı: %11,66