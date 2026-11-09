Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum

Son günlerde etkili olan yağışların ardından büyükşehirlerdeki barajların doluluk seviyeleri yeniden merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın su kaynaklarına ilişkin son veriler yakından takip edilirken belediyelerin yayımladığı güncel rakamlar gündeme geldi. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla yağışların baraj rezervlerine nasıl yansıdığı araştırılıyor. İşte dört büyükşehirdeki güncel baraj doluluk oranları...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 8 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,96 olarak kaydedildi.
Ömerli Barajı: 83,2
Darlık Barajı: 95,08
Elmalı Barajı: 69,67
Terkos Barajı: 51,64
Alibey Barajı: 80,08
Büyükçekmece Barajı: 40,83
Sazlıdere Barajı: 42,47
Istrancalar Barajı: 89,77
Kazandere Barajı: 12,2
Pabuçdere Barajı: 7,89
ASKİ'nin yayımladığı son verilere göre Ankara'daki barajların doluluk seviyeleri belli oldu. 7 Kasım 2026 tarihli son ölçümde başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,11, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28,67 olarak kaydedildi. Baraj bazındaki doluluk oranları da şöyle sıralanıyor:
Akyar Barajı: %36,42
Çamlıdere Barajı: %32,50
Çubuk 2 Barajı: %49,37
Eğrekkaya Barajı: %57,95
Kargalı Barajı: %10,33
Kavşakkaya Barajı: %40,27
Kesikköprü Barajı: %100
Kurtboğazı Barajı: %50,23
Peçenek Barajı: %27,26
Türkşerefli Barajı: %11,66
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 9 Kasım itibarıyla barajlardaki aktif doluluk oranları şu şekilde:
Ürkmez Barajı: %62,37
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %52,14
Balçova Barajı: %37,34
Tahtalı Barajı: %41,39
Gördes Barajı: %27,96
Bursa'daki barajların ortalama doluluk oranı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla yüzde 69,38 olarak açıklandı. Su rezervlerinin son durumunu takip eden vatandaşlar, kentteki barajların doluluk seviyelerine ilişkin güncel verileri araştırıyor.