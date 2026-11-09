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Giriş Tarihi: 09.11.2026 08:14

Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki barajların doluluk seviyeleri 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden gündeme geldi. İSKİ, ASKİ, İZSU ve BUSKİ'nin paylaştığı güncel veriler doğrultusunda kentlerin su rezervlerindeki son durum merak ediliyor. Kuraklık ve yağış miktarının yakından takip edildiği bu dönemde, dört büyükşehirdeki barajların doluluk oranları araştırılmaya başlandı. İşte 9 Kasım 2026 güncel baraj doluluk oranları...

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum
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Son günlerde etkili olan yağışların ardından büyükşehirlerdeki barajların doluluk seviyeleri yeniden merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın su kaynaklarına ilişkin son veriler yakından takip edilirken belediyelerin yayımladığı güncel rakamlar gündeme geldi. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla yağışların baraj rezervlerine nasıl yansıdığı araştırılıyor. İşte dört büyükşehirdeki güncel baraj doluluk oranları...

Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum

9 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 8 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,96 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı: 83,2

Darlık Barajı: 95,08

Elmalı Barajı: 69,67

Terkos Barajı: 51,64

Alibey Barajı: 80,08

Büyükçekmece Barajı: 40,83

Sazlıdere Barajı: 42,47

Istrancalar Barajı: 89,77

Kazandere Barajı: 12,2

Pabuçdere Barajı: 7,89

Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 KASIM 2026

ASKİ'nin yayımladığı son verilere göre Ankara'daki barajların doluluk seviyeleri belli oldu. 7 Kasım 2026 tarihli son ölçümde başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,11, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28,67 olarak kaydedildi. Baraj bazındaki doluluk oranları da şöyle sıralanıyor:

Akyar Barajı: %36,42

Çamlıdere Barajı: %32,50

Çubuk 2 Barajı: %49,37

Eğrekkaya Barajı: %57,95

Kargalı Barajı: %10,33

Kavşakkaya Barajı: %40,27

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %50,23

Peçenek Barajı: %27,26

Türkşerefli Barajı: %11,66

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum

İZSU İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 9 Kasım itibarıyla barajlardaki aktif doluluk oranları şu şekilde:

Ürkmez Barajı: %62,37

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %52,14

Balçova Barajı: %37,34

Tahtalı Barajı: %41,39

Gördes Barajı: %27,96

Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum

BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Bursa'daki barajların ortalama doluluk oranı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla yüzde 69,38 olarak açıklandı. Su rezervlerinin son durumunu takip eden vatandaşlar, kentteki barajların doluluk seviyelerine ilişkin güncel verileri araştırıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum
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