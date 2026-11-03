Haberler Yaşam Haberleri Barcelona Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Camp Nou'da!
Giriş Tarihi: 03.11.2026 18:22

Barcelona Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Camp Nou'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında İspanyol devi Barcelona, İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik 90 dakikanın canlı yayın saati, şifresiz yayın bilgisi ve muhtemel 11'leri merak konusu. Peki; Barcelona Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Barcelona Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Camp Nou’da!
  • ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda heyecan Camp Nou'da devam ediyor. Unai Emery yönetimindeki formda konuk ekip ile Hansi Flick'in hücum hattı, üst sıralar için kozlarını paylaşacak. İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar şekillendi.

BARCELONA ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu 4. hafta mücadelesinde Barcelona ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. İspanya'da Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşma, 3 Kasım 2026 Salı günü (bugün) Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetecek.

BARCELONA - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Devler Ligi'ndeki bu kritik randevu Türkiye'de dijital yayın platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Barcelona - Aston Villa maçı tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Devler Ligi lig aşamasına fırtına gibi başlayan Unai Emery'nin Aston Villa'sı, ilk 3 maçının tamamını kazanarak 9 puan topladı ve üst sıralara demir attı. Sırasıyla Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking karşısında galibiyete ulaşan İngiliz temsilcisi, Katalonya deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Barcelona ise ilk 3 haftalık periyotta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde etti. Hansi Flick önderliğinde taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi ve ilk 8 yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi planlıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Camp Nou'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA