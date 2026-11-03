Barcelona Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Camp Nou’da!

Devler Ligi lig aşamasına fırtına gibi başlayan Unai Emery'nin Aston Villa'sı, ilk 3 maçının tamamını kazanarak 9 puan topladı ve üst sıralara demir attı. Sırasıyla Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking karşısında galibiyete ulaşan İngiliz temsilcisi, Katalonya deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.