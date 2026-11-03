Barcelona Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Camp Nou’da!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda heyecan Camp Nou'da devam ediyor. Unai Emery yönetimindeki formda konuk ekip ile Hansi Flick'in hücum hattı, üst sıralar için kozlarını paylaşacak. İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar şekillendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu 4. hafta mücadelesinde Barcelona ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. İspanya'da Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşma, 3 Kasım 2026 Salı günü (bugün) Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetecek.
Devler Ligi lig aşamasına fırtına gibi başlayan Unai Emery'nin Aston Villa'sı, ilk 3 maçının tamamını kazanarak 9 puan topladı ve üst sıralara demir attı. Sırasıyla Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking karşısında galibiyete ulaşan İngiliz temsilcisi, Katalonya deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.
Ev sahibi Barcelona ise ilk 3 haftalık periyotta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde etti. Hansi Flick önderliğinde taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi ve ilk 8 yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi planlıyor.