Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

Programın bittiğini haber veren o sinyali duyar duymaz kapağı sonuna kadar açmak, temizliğin doğasına aykırıdır. İçerideki sıcak buharın aniden mutfağın serin havasıyla buluşması, su lekelerinin asıl başlangıç noktasıdır.
Lekesiz bardaklara ulaşmanın en büyük sırrı sabırdır. Makine bittikten sonra kapağı hiç açmadan 15-20 dakika beklemek, içerideki nemin yavaşça tabana süzülmesine ve bardakların kendi ısısıyla sorunsuz kurumasına olanak tanır.
Bekleme süresinin ardından kapağı tamamen açmak yerine sadece bir parmak kalınlığında aralamalısınız. Bu sayede içeride kalan hafif nemli hava yavaşça ve kontrollü şekilde dışarı çıkar, bulaşıklarınızda matlaşma riski ortadan kalkar.
Havalandırma ve bekleme süresi ne kadar doğru olursa olsun, bardak ve tabakları birbirine değecek kadar sıkışık yerleştirdiyseniz su akıp gidemez. Suyun rahatça süzülebilmesi için eşyalar arasında mutlaka boşluk bırakmalısınız.
Suyun cam yüzeyde tutunmadan kayıp gitmesini sağlayan en büyük yardımcı parlatıcıdır. Kapağı açma süresine dikkat etseniz bile, makinenizin tuz ve parlatıcı eksikliği su lekesi oluşumunu kaçınılmaz hale getirir.
Plastikler, cam ve porselenler kadar ısıyı tutamadıkları için en geç kuruyan eşyalardır. Kuruma süreci bittiğinde makineyi boşaltmaya başlarken, üst sepetteki plastiklerin üzerinde kalan suların alt sepetteki temiz bardaklara damlamamasına özen gösterin.