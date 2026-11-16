Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

Bulaşıkları sıkışık yerleştirmek kurumayı engeller mi?

Havalandırma ve bekleme süresi ne kadar doğru olursa olsun, bardak ve tabakları birbirine değecek kadar sıkışık yerleştirdiyseniz su akıp gidemez. Suyun rahatça süzülebilmesi için eşyalar arasında mutlaka boşluk bırakmalısınız.