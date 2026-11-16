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Giriş Tarihi: 16.11.2026 16:34

Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

Bulaşık makineniz bittiği an kapağını ardına kadar açıyorsanız, bardaklarınızın neden sürekli lekeli ve mat çıktığını şimdi anlama vakti. Uzmanların uyardığı o yaygın hata, tabak ve bardaklarda kuruma lekelerinin kalmasına doğrudan zemin hazırlıyor.

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Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir
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Pırıl pırıl çıkmasını beklediğiniz bardakların kireç lekeleriyle kaplanması temizlik keyfinizi kaçırmasın. Makinenin kapağını ne zaman ve nasıl açmanız gerektiğini öğrendikten sonra, bulaşıklarınızdaki su lekelerine veda edeceksiniz. İşte o hayat kurtaran detaylar.

Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

Makine biter bitmez kapağı açmak yapılan en büyük hatadır

Programın bittiğini haber veren o sinyali duyar duymaz kapağı sonuna kadar açmak, temizliğin doğasına aykırıdır. İçerideki sıcak buharın aniden mutfağın serin havasıyla buluşması, su lekelerinin asıl başlangıç noktasıdır.

Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

Bardaklardaki o inatçı su lekeleri neden oluşur?

Kapağı aniden açtığınızda yaşanan bu ani ısı değişimi (termal şok), bardakların üzerindeki su damlalarının hızla buharlaşmasına neden olur. Su uçar ancak içindeki kireç tortusu doğrudan cam yüzeye yapışarak o mat görüntüyü bırakır.

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Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

İdeal kuruma için 20 dakika kuralını uygulayın!

Lekesiz bardaklara ulaşmanın en büyük sırrı sabırdır. Makine bittikten sonra kapağı hiç açmadan 15-20 dakika beklemek, içerideki nemin yavaşça tabana süzülmesine ve bardakların kendi ısısıyla sorunsuz kurumasına olanak tanır.

Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

Buharı tahliye etmek için kapağı sadece aralık bırakın

Bekleme süresinin ardından kapağı tamamen açmak yerine sadece bir parmak kalınlığında aralamalısınız. Bu sayede içeride kalan hafif nemli hava yavaşça ve kontrollü şekilde dışarı çıkar, bulaşıklarınızda matlaşma riski ortadan kalkar.

Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

Bulaşıkları sıkışık yerleştirmek kurumayı engeller mi?

Havalandırma ve bekleme süresi ne kadar doğru olursa olsun, bardak ve tabakları birbirine değecek kadar sıkışık yerleştirdiyseniz su akıp gidemez. Suyun rahatça süzülebilmesi için eşyalar arasında mutlaka boşluk bırakmalısınız.

Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

Parlatıcı ve tuz bölmesini asla boş bırakmayın!

Suyun cam yüzeyde tutunmadan kayıp gitmesini sağlayan en büyük yardımcı parlatıcıdır. Kapağı açma süresine dikkat etseniz bile, makinenizin tuz ve parlatıcı eksikliği su lekesi oluşumunu kaçınılmaz hale getirir.

Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir

Plastik eşyaları çıkarırken alt sepete dikkat edin

Plastikler, cam ve porselenler kadar ısıyı tutamadıkları için en geç kuruyan eşyalardır. Kuruma süreci bittiğinde makineyi boşaltmaya başlarken, üst sepetteki plastiklerin üzerinde kalan suların alt sepetteki temiz bardaklara damlamamasına özen gösterin.

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Bardaklarınız makineden lekeli mi çıkıyor? Sebebi deterjan değil bu alışkanlık olabilir
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