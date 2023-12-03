Haberler Yaşam Haberleri Barış için biraraya gelen taraflar kavga etti: Çok sayıda kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 3.12.2023 17:57 Son Güncelleme: 3.12.2023 17:58

Barış için biraraya gelen taraflar kavga etti: Çok sayıda kişi yaralandı

Iğdır’da aralarındaki husumeti sona erdirmek için bir kahvede bir araya gelen ve barış toplantısı yapan iki grup yeniden kavga edince, kavgada silah, sandalye, sopalar, testereler konuştu. Kavga sonucu çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Barış için biraraya gelen taraflar kavga etti: Çok sayıda kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre dün iki grup arasında tartışma ve daha sonrasında kavga çıktı. Vatandaşların araya girmesi ile dünkü kavga sona ererken iki grupta dağıldı. Araya vatandaşların girmesi ile kavga eden iki grubun barıştırılması için bugüne söz alındı. Taraflar Iğdır Merkez Basın Sokakta bulunan bir kahvede bir araya geldi. Barış toplantısı sürerken iddiaya göre taraflardan biri ayağa kalkarak küfür etti. Orada bulunan vatandaşlar tekrar araya girince küfür eden şahıs kendisini dışarıya çıkarmaya çalışan kişiye yumruk attı. Yumruk sonrası iki taraf birbirine girdi. Meydan savaşına dönen kavgada silah, sandalyeler, sopalar ve testere kullanıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kavgada yaralanalar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çok sayıda yaralının olduğu kavga ile ilgili Emniyet ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

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Barış için biraraya gelen taraflar kavga etti: Çok sayıda kişi yaralandı
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