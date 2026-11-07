Barış için güç birliğine TBMM onayı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında liderler düzeyinde imzalanan Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Anlaşma AK Parti, MHP ve CHP'nin desteğiyle Genel Kurul'dan 119 ret oyuna karşılık 279 oyla geçti. Anlaşma, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz el Suud ülkeleri adına imza koymuştu. 16 maddeden oluşan metinde, üç ülke "Çekirdek Taraflar" olarak tanımlanıyor. Ülkeler, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl içinde anlaşmadan ayrılamayacak.

10 yılın ardından ise en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak çekilme hakkını kullanabilecek. İşte tarihi anlaşmanın önemli maddeleri: Anlaşmaya göre üç ülke, 'birbirlerinin toprak bütünlüklerinin ve uluslararası alanda tanınan sınırlarının ihlal edilemezliğinin sağlanması ve korunması' için işbirliği yapacak. Eğer 'taraflardan birinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası alanda tanınan sınırları tehdit edilir ya da tehlikeye düşerse' bu tehlikelerin bertaraf edilmesi için üç ülke birlikte hareket edecek. Bir ülkeye yönelik dış kaynaklı bir silahlı saldırı, tüm ülkelere yapılmış kabul edilecek. Saldırıya uğrayan ülkeye; anlaşmaya taraf diğer ülkeler, karşılıklı yardım imkânlarının tamamını kullanarak destek verecek. Anlaşmada verilecek desteğin çerçevesi, 'BM Şartı'nın 51'inci maddesinin tanıdığı meşru müdafaa hakkının kullanılmasını teminen; ihtiyaç duyulan yardımın objektif değerlendirmesini müteakip sağlanacak desteğin kapsam ve niteliğine karar verilerek, askeri imkân ve kabiliyetler de dahil olmak üzere mevcut imkânlar çerçevesinde işbirliği yapılır' şeklinde çizildi.





SAVUNMA KOMİTESİ KURULACAK

Dışişleri bakanları, savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan 'Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi' kurulacak. Komitenin sekretaryası Suudi Arabistan'da olacak. Komite, yılda en az iki kez toplanacak. Liderler ise gerekli görülmesi halinde yılda bir kez bir araya gelebilecek.





TERÖRLE ORTAK MÜCADELE

Ülkeler, karşılıklı istihbarat paylaşımında bulunacak. Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler; taraflar dışındaki bir devlet, şirket ya da kişiyle paylaşılamayacak. Barışta, savaşta ve diğer olağanüstü durumlarda; silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve diğer teçhizat dahil olmak üzere karşılıklı lojistik destek sağlanacak. Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması için gerektiğinde yeni yasal düzenlemeler de yapılacak. Anlaşma kapsamında üç ülke, terörle mücadele konusunda da işbirliği yapacak. Anlaşmada, "Bölgesel ve uluslararası istikrar ile güvenliği olumsuz etkileyen terörizmin tüm çeşit ve tezahürleriyle mücadelede, operasyonel seviye de dahil olmak üzere mevcut işbirliğini ve müşterek çabaları güçlendirirler' denildi. Savunma yeteneklerini güçlendirmek için; savunma alanında ortak üretimin teşvik edilmesi, Ar-Ge projeleri ile savunma inovasyonunun hayata geçirilmesi, tarafların topraklarında herhangi bir tarafın uzmanları vasıtasıyla insan kaynağının yetiştirilmesi ve askeri sanayinin desteklenmesi, savunma sanayii ile savunma Ar-Ge ve inovasyonu alanlarında uzmanlık ve edinilen derslerin paylaşılması gibi alanlarda işbirliği yapılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör