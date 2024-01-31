Barış Manço’ya özlem 25 yıldır dinmedi

Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço, vefatının üzerinden çeyrek asır geçse de milletin gönlündeki sıcaklığını halen koruyor. Milli hassasiyetleriyle bilinen, Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi Barış Manço, kaleme aldığı eserlerde, bu topraklardan esintilere yer verdi. Manço, 1975 yılında çıkardığı albümüne, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 2023 adını vermişti. İlk yıllarında kısa saçlı olarak sahneye çıkan Barış Manço, Türkiye'de herkesin hafızasına kazınan imajını da yavaş yavaş oturtmaya başladı. Uzun saçları, Anadolu'dan esintiler taşıyan otantik kıyafetleri, bilezik, yüzük, kemer ve tiyatral yetenekleriyle ilgi çekti ve kabul gördü.Barış Manço, yaklaşık 15 yıl boyunca planladığı "7'den 77'ye" programı projesini, 1988'de TRT yönetimine kabul ettirmeyi başardı. Uzun bir süre bu programı sundu. Programda çocuklarla girdiği komik diyaloglar hem güldürdü hem öğretti. Bu yönüyle Manço, eşine az rastlanır bir sevgiye mazhar oldu. Çocuklara öğütler verdiği "Adam olacak çocuk", yaşlılara saygının önemine dikkati çektiği "İkinci kahvaltı", dünyayı dolaştığı "Dönence", Türkiye'yi dolaştığı "Dere tepe Türkiye" gibi bölümleri olan program, TRT 1, TGRT ve ATV'de 1988-1998 yılları arasında 10 yıl boyunca her pazar öğleden önce yayımlanarak bir rekora imza attı. Manço, bir röportajında, "Senfoni orkestrasına 2023'ü çaldırmak en büyük ideallerimden biri" demişti.MÜZİKhayatını anlattığı "40. Yıl" şarkısını besteleyen Barış Manço, bir döneme damgasını vuran şarkılarını yeniden düzenleyerek seslendirdi. Daha önce de tansiyon sıkıntıları yaşayan sanatçı, 31 Ocak'ı 1 Şubat 1999'a bağlayan gece, 23.30 sıralarında ani tansiyon düşmesi sonucu fenalaştı. Ambulansla Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'ne kaldırılan Manço, hayatını kaybetti.