Barış sembolü hırsızların hedefi oldu

Yalova'nın Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki parkta bulunan Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi çalındı. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan incelemelerde, 3 şüphelinin plakasız, gri renkli üç tekerlekli elektrikli motosikletle olay yerine geldiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesinde, çanın akıbetine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Şüphelinin anlatımına göre çan, olaydan yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliden biri yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör