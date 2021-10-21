Barışalım dediği eşini öldürmüştü! “Baba ben korkuyorum, Sami beni öldürecek”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede şüpheli Sami Aslan'ın geçen yıl 29 Temmuz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya'yı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden aracıyla alıp olay mahalline getirerek ele geçirilemeyen tabanca ile ateş ettiği aktarıldı. İki el, yakın mesafeden bir el ateş etmesi suretiyle eşinin ölümüne sebebiyet verdiği tespit edildi. Mehmet Sırrı Aslan'ın ise azmettirme suretiyle suça iştirak ettiği belirtildi.



'ÇOCUKLARDA BABALARINDAN KORKUYORDU'

Maktul Derya Aslan'ın ağabeyi müşteki Mehmet Akın'ın ifadesine de iddianamede yer verildi. Mehmet Akın ifadesinde, "Sami Aslan isimli şahıs gelip Derya'yı alıp gitti. Sami Aslan'ın birçok suç kaydı vardı. Sami çocuklarıyla da ilgisiz biriydi. Çocuklar babalarından korkuyordu" ifadelerine yer verildi.







"BENİ ARAMASIYLA HABERDAR OLDUM"

Sami Aslan'ı azmettirdiği belirtilen baba Mehmet Sırrı Aslan'ın da ifadesinde, " Cinayetten, oğlumun büyük eşim Latife'nin yanına gelerek olayı anlatıp gidip teslim olacağını söylemesi ve bunun üzerine eşimin beni aramasıyla haberdar oldum. Sami'yi cinayete azmettirdiğim iddiaları asılsızdır" dediği belirtildi.



İddianamede şüpheli Sami Aslan'ın hakkında "Eşi kasten öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, firari şüphelinin Yunanistan interpol birimlerince yakalanarak tutuklandığı iadesine yönelik talepname hazırlandığı ve sonucunun beklenildiğine yer verildi. Sami Aslan'ın "Eşi Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Mehmet Sırrı Aslan'ın ise "Töre saiki ile öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.



Bakırköy 17'inci Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Sırrı Aslan, maktul Derya Aslan'ın abisi Mehmet Akın ve avukatları katıldı.



"SAMİ BENİ ÖLDÜRECEK DEDİ"

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Sırrı Aslan, oğlunun kendisini aradığını ifade ederek, "Bana 'senin gelininde ikinci bir telefon yakaladım öldüreceğim onu' dedi. Ben Sami'nin evine gittim. Derya'nın ağabeyleri de oradaydı. 2. Telefon oğlumun elindeydi. Bana 'sen burada dur ben bu telefonu açtırıp öldüreceğim onu' dedi. Telefonu aldım gelinimi de odaya çağırdım. Odada 'aç şu telefonu içine bakayım' dedim. Bana 'baba ben korkuyorum Sami beni öldürecek' dedi. Telefonu açtı içinde başka erkekler ile fotoğrafları ve yazışmaları vardı. Ben odadan çıktım oğluma 'telefonda bir şey yok 2 tane çocuğunuz var yuvanızı bozmayın' dedim. Bana inanmadı 'ben onu eş olarak kabul etmiyorum' dedi. Telefonu ben aldım ardından annesine teslim ettim sakladık. Oğlum daha sonra telefonu istemiş. Telefonu bir aile avukatımız kırdı. Kırığını da Sami'ye gösterdik. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Oğlum Sami daha önce de beni tehdit etti. Şikayetçi oldum ceza da aldı" şeklinde savunma yaptı.



DERYA'YI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BENİ ARADI

Maktul Derya Aslan'ın abisi müşteki Mehmet Akın ise bir telefon meselesinin olduğunu belirterek, "Biz telefonun içeriğini bilmiyorduk. Olayda sonra sanık Mehmet Sırrı beni aradı. 'Sami Derya ile barışmak istiyor, eğer barışırlarsa mesajları ve telefonun içeriğini oğluma göstereceğim' dedi. Sami, Derya'yı öldürdükten sonra beni aradı. 'Seniz kız kardeşini öldürdüm' dedi. 'Ne oldu nerede öldürdün?' dedim yüzüme kapattı.

Mahkeme heyeti, Sami Aslan hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilmediğini belirterek, infazın beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.