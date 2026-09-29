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Giriş Tarihi: 29.09.2026

Barıştırmaya gitti canından oldu

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Barıştırmaya gitti canından oldu
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Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinin Batıkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre müteahhit Sungu Başkaya, eşiyle sorunlar yaşadığı için annesinin evine geldi. Birkaç gün evde kalan ve sürekli canına kıyacağını söyleyen Başkaya'nın durumunu öğrenen arkadaşı Çağlar Köylüoğlu (58) çifti barıştırmak için yanına gitti. İki arkadaş konuştukları sırada Başkaya bir anda belindeki silahı çıkarıp intihar edeceğini söyledi. Arkadaşı da silahı elinden almak için girişimde bulundu. Çıkan arbede sırasında ateşlenen silahtan çıkan mermi Köylüoğlu'na isabet etti. Arkadaşının yere yığıldığını gören Başkaya aynı silahı başına dayayarak tetiğe bastı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesetler otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

#GAZİANTEP #ŞEHİTKAMİL
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Barıştırmaya gitti canından oldu
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