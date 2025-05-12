Bartın’da 17 ortaokul öğrencisi zehirlendi!

Bartın'da ismi açıklanmayan bir çocuğun çöpte bulduğu tarihi geçmiş şekerleri ortaokul öğrencilerine sattı. Şekerlerden alan 17 öğrenci zehirlendi.

Olay, akşamüzeri Bartın'ın Hasankadı Beldesinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir çocuk tarihi geçmiş olduğu için çöpe atılan şekerleri alarak Hasankadı Beldesindeki Orta Okul öğrencilerine para karşılığı sattı. Şekerleri alıp yiyen 17 ortaokul öğrencisi akşamüzeri mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine, belde de bulunan sağlık merkezine müracaat ettiler. İlk muayenelerinden sonra çocuklar Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine gönderildi. Burada tedavileri yapılarak evlerine gönderildi. Konu hakkında Jandarma ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.