Bartın’da akılalmaz olay: Domuz avında kuzenini vurdu!

Edinilen bilgiye göre İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Y. ile Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıktı. Bir süre birlikte avlanan iki kuzen, daha sonra farklı bölgelerde dolaşarak avlanmaya devam etmek üzere birbirlerinden ayrıldı. Ormanlık alanda ayrı noktalarda ilerleyen kuzenlerden İ.Y., iddiaya göre bir süre sonra çalıların arasından gelen hışırtıyı duydu.