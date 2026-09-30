Bartın’da büyü bozma vaadiyle 794 bin TL dolandırıldı: 1 tutuklama!

Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada vatandaşların dini ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek "büyü yapıldığı, adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği" söylemleriyle haksız menfaat temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Savcılığa müracaat eden N.T. (53), N.K. (57) isimli şahsın kendisine büyü yapıldığını, bu durumun giderilmesi için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiğini söylediğini belirterek, 794 bin 750 TL dolandırıldığını bildirdi.