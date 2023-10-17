Bartın’da çöplükte erkek cesedi bulundu

Bartın'ın Kozcağız beldesinde çöplüğe giden yol üzerinde bir erkeğin hareketsiz sırt üstü yattığını gören vatandaşlar Jandarmaya ihbar da bulundular. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme ve araştırmalar neticesinde öldürülen kişinin Emrah Üstünsoy isimli şahıs olduğunu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde mermi izine rastlandığını belirledi.

Silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma ekipleri çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu en son birlikte görülen cinayet şüphesi Z.Ü. ve G.G.'yi gözaltına aldı. Şahısların sorgusunun sürdüğü belirtildi.