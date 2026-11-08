Bartın’da ormanlık alanda av kazası! 1 ölü

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Akağaç köyünün ormanlık alanında meydana gelen talihsiz olayda, 48 yaşındaki Muhittin Yaygun hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Yaygun ile amcasının oğlu 68 yaşındaki İ.Y. ormanlık alanda ava çıktı. Bir süre av arayan ikiliden İ.Y., çalılıkların hareket etmesi üzerine çakal olabileceği şüphesiyle tüfeğiyle ateş açtı. Çalıklardan ses gelmemesi üzerine bölgeye yaklaşan İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Yaygun'u kanlar içinde buldu.

İ.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Muhittin Yaygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İstanbul'da yaşadığı ve bir süre önce tatil için köyüne geldiği öğrenilen Yaygun'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, İ.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör