Haberler Yaşam Haberleri Bartın'da ormanlık alanda av kazası! 1 ölü
Giriş Tarihi: 08.11.2026 21:55

Bartın'da ormanlık alanda av kazası! 1 ölü

Bartın’ın Kozcağız beldesinde amcasının oğluyla ava çıkan kişi, çalılıkların hareket etmesi üzerine çakal zannettiği akrabasını tüfekle vurdu. Ağır yaralanan şahıs yaşamını yitirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Bartın’da ormanlık alanda av kazası! 1 ölü
  • ABONE OL

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Akağaç köyünün ormanlık alanında meydana gelen talihsiz olayda, 48 yaşındaki Muhittin Yaygun hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Yaygun ile amcasının oğlu 68 yaşındaki İ.Y. ormanlık alanda ava çıktı. Bir süre av arayan ikiliden İ.Y., çalılıkların hareket etmesi üzerine çakal olabileceği şüphesiyle tüfeğiyle ateş açtı. Çalıklardan ses gelmemesi üzerine bölgeye yaklaşan İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Yaygun'u kanlar içinde buldu.

İ.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Muhittin Yaygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İstanbul'da yaşadığı ve bir süre önce tatil için köyüne geldiği öğrenilen Yaygun'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, İ.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BARTIN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın'da ormanlık alanda av kazası! 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA