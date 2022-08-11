Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Breidablik CANLI İZLE kanalı, saati

Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda sorusu taraftarların gündemindeki yerini aldı. İlk maçta 3-1 skorla başarı elde eden UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcimiz ikinci maçına evinde çıkacak. Başakşehir Breidablik takımını yenmesi halinde muhtemel play-off rakibini de öğrenecek. Peki, Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11 ve karşılaşmaya dair detaylar…