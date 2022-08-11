Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Breidablik CANLI İZLE kanalı, saati

Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda sorusu taraftarların gündemindeki yerini aldı. İlk maçta 3-1 skorla başarı elde eden UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcimiz ikinci maçına evinde çıkacak. Başakşehir Breidablik takımını yenmesi halinde muhtemel play-off rakibini de öğrenecek. Peki, Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11 ve karşılaşmaya dair detaylar…
BAŞAKŞEHİR BREİDABLİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 11 Ağustos 2022 (bugün)
Saat: 20.45
Yer: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Hakem: Tomas Bognar
BAŞAKŞEHİR BREİDABLİK MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanlı karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak
İLK 11
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Szysz
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson
PLAY-OFF RAKİBİ BELLİ OLUYOR!
İstanbul Başakşehir, 3. Eleme turunu geçmeleri halinde Norveç takımı Lillestrom ile Belçika takımı Royal Antwerp karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Karşılaşma bugün saat 20.30'da oynanacak.