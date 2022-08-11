Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Breidablik CANLI İZLE kanalı, saati
Giriş Tarihi: 11.8.2022 11:24 Son Güncelleme: 11.8.2022 11:24

Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Breidablik CANLI İZLE kanalı, saati

UEFA Konferans Ligi temsilcilerimiz arasında bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-1 yendiği Breidablik takımını ağırlıyor. İlk maçtaki üstünlüğünü korumaya çalışacak Emre Belözoğlu yönetimindeki takım heyecanlı karşılaşma için hazırlandı. Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle kanalı, yayın saati ve tarihi…

Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Breidablik CANLI İZLE kanalı, saati

Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda sorusu taraftarların gündemindeki yerini aldı. İlk maçta 3-1 skorla başarı elde eden UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcimiz ikinci maçına evinde çıkacak. Başakşehir Breidablik takımını yenmesi halinde muhtemel play-off rakibini de öğrenecek. Peki, Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11 ve karşılaşmaya dair detaylar…

BAŞAKŞEHİR BREİDABLİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 11 Ağustos 2022 (bugün)

Saat: 20.45

Yer: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Hakem: Tomas Bognar

BAŞAKŞEHİR BREİDABLİK MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak

BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE I TRT SPOR

İLK 11

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Szysz

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson

PLAY-OFF RAKİBİ BELLİ OLUYOR!

İstanbul Başakşehir, 3. Eleme turunu geçmeleri halinde Norveç takımı Lillestrom ile Belçika takımı Royal Antwerp karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Karşılaşma bugün saat 20.30'da oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Breidablik CANLI İZLE kanalı, saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA