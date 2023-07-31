Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 5 bin kişilik aşure dağıtıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında vatandaşlara dağıtılan aşure ikramı bu yıl da devam etti. Hastane Ana Fuaye alanına kurulan Kazanlarda ve stantlardaki aşure dağıtımına; sağlık çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAŞHEKİM YİĞİT: "ÖLMÜŞLERİMİZİN HAYRINA AŞURE DAĞITTIK"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikramında bulunduklarını ifade eden Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit , " Muharrem Ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure hazırladık ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Biz de aşure dağıtımını ölmüşlerimizin hayrına verdik. Allah kabul etsin" dedi.

Muharrem Ayı'nın tüm halkımıza bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Çalışanalarımıza ve vatandaşlarımıza da bu teveccüh ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz