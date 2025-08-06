BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇI: Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Viking – Başakşehir karşılaşması için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda sahaya çıkacak olan temsilcimiz Başakşehir, zorlu deplasmanda Viking'i mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Turuncu-lacivertli ekip, bu engeli aşması halinde Konferans Ligi'nde bir adım daha ileriye gidecek. Peki, Viking – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar...
VİKİNG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Viking ile Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Norveç'te, Viking'in ev sahipliğinde oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU
İstanbul Başakşehir'in Viking müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen
Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek
Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic
Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov