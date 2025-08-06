Haberler Yaşam Haberleri BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇI: Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 6.8.2025 10:44 Son Güncelleme: 6.8.2025 10:45

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇI: Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. 2. eleme turunda Bulgar ekibi Cherno More’yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran turuncu-lacivertliler, Viking engelini aşması halinde play-off turunda Romanya’dan Universitatea Craiova ile Slovakya’dan Spartak Trnava arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesi “Viking – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu merak konusu oldu. İşte maçın detayları...

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇI: Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Viking – Başakşehir karşılaşması için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda sahaya çıkacak olan temsilcimiz Başakşehir, zorlu deplasmanda Viking'i mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Turuncu-lacivertli ekip, bu engeli aşması halinde Konferans Ligi'nde bir adım daha ileriye gidecek. Peki, Viking – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar...

VİKİNG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Viking ile Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Norveç'te, Viking'in ev sahipliğinde oynanacak.

VİKİNG-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Viking – Başakşehir mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, 7 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'den itibaren naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Viking müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

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BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇI: Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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