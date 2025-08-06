BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇI: Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Viking – Başakşehir karşılaşması için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda sahaya çıkacak olan temsilcimiz Başakşehir, zorlu deplasmanda Viking'i mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Turuncu-lacivertli ekip, bu engeli aşması halinde Konferans Ligi'nde bir adım daha ileriye gidecek. Peki, Viking – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar...