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Giriş Tarihi: 28.09.2026 03:41

Başakşehir'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Başakşehir’de İETT otobüsüyle çarpışan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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İHA
Başakşehir’de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Başakşehir Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine giden 65 NL 458 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü Yeniyol Sokak durağının yakınında çarpıştı. Sürüklenen otomobil, bariyerlere çarptı.

Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

#BAŞAKŞEHİR #İETT

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Başakşehir'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı
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