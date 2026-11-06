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Giriş Tarihi: 06.11.2026 23:12

Başakşehir’de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir’de bir iş yerinde çıkan ve mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA İHA
Başakşehir’de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Başakşehir Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, iş yerinin alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BAŞAKŞEHİR
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Başakşehir’de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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