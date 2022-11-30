Başıboş hayvanlar için barınak projesi hazır

"İSTANBUL'UN BARINAK SORUNUNU GİDERECEĞİZ"

Konu ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, "İstanbul Valiliği'yle bir çalışma başlattık. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için otuzar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz" demişti.

DAHA İŞLEVSEL BİR MERKEZ OLACAK

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni yapılacak olan hayvan barınağı ile ilgili yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Başıboş hayvan barınağını yeni yerine taşıyacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kemerburgaz tarafında daha önce taş ocağı olan bir yeri vardı. Buranın tahsisini aldık. Oraya büyük, biraz daha farklı, rehabilite edilebilen aynı zamanda tedavi merkezinin olduğu, terapi yerinin olduğu ve sahiplendirme ünitelerinin olacağı bir yer yapacağız. Bundan sonra çalışmalarımızı 12 bin 500 dönüm arazi üzerine kuracağımız merkezde yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da desteğiyle başıboş hayvanlar için barınak projemiz hazır, çalışmalara yakında başlıyoruz. Klinik, sahiplendirme, bakım ve eğitim alanları da yer alacak. Kedi, köpek, at, kanatlı... Hepsi için özel çalışmalarımız olacak. Şimdiden hayırlı olsun."