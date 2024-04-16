Başıboş köpek dehşeti kamerada! Yaşlı kadın tanınmaz hale geldi





"KÖPEKLERİN GÖZÜ DÖNMÜŞ BENİ PARÇALAYACAKTILAR"

Aynı bölgede sabah saatlerinde işe giderken köpeklerin saldırısına uğradığını ve kendini korumak için yaklaşık 5 dakika mücadele ettiğini belirten bir başka vatandaş Gülden Gülsever de, "Köpeklerin gözü dönmüş, beni parçalayacaklardı. Kendimi çok zorlukla kurtardım" açıklamasında bulundu.