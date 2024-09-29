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Giriş Tarihi: 29.9.2024

Başıboş köpekler dehşeti yaşattı

Tekirdağ’da köpeğini gezdiren kadına, sürü halinde dolaşan sokak köpekleri saldırdı. Yaralanan talihsiz kadın hastanelik oldu. Vatandaşlar belediyeyi önlem almaya çağırdı

İHA
Başıboş köpekler dehşeti yaşattı
Dehşete düşüren olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkaran kadın, sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Evde baktığı köpeğin yara almaması için kendini siper eden talihsiz kadın, olay esnasında sokaktan geçen bir motosikletli kuryenin müdahalesiyle kurtuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan ve hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
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Başıboş köpekler dehşeti yaşattı
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