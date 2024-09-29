Başıboş köpekler dehşeti yaşattı

Dehşete düşüren olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkaran kadın, sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Evde baktığı köpeğin yara almaması için kendini siper eden talihsiz kadın, olay esnasında sokaktan geçen bir motosikletli kuryenin müdahalesiyle kurtuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan ve hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.