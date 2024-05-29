Başıboş köpekler Kahramanmaraş’ta dehşet saçtı… Köpekler 40 koyun, 150 tavuk ve 55 kazı telef etti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde başıboş köpek sürüsü Adem Çolak'ın tel örgülerle çevrili olan besi çiftliğine girdi. İçeride bulunan koyun, tavuk ve kazlara saldıran sokak köpekleri 40 koyun, 150 tavuk ve 55 kazı telef etti. Çitliğinde karşılaştığı manzara sonrası fenalaşan Adem Çolak, fenalaşarak hastanelik oldu. Sakinleştirici yapılan Adem Çolak SABAH'a konuştu.

SOKAK KÖPEKLERİ 245 HAYVANIMI TELEF ETTİ

Birkaç gündür sokak köpeklerinin çiftliğinin etrafında gezdiğini belirten Adem Çolak; "Çiftliğimin etrafını tel örgülerle çevirmiştim. Ancak 5-6 sokak köpeği bir şekilde içeri girip otlayan koyunlarıma, tavuklarıma ve kazlarıma saldırmış. Yaptığımız sayımda 40 koyun, 150 tavuk ve 55 kazımın telef olduğunu anladık. Bu durum karşısında fenalaştım. Beni hastaneye kaldırdılar. Şuanda sakinleştirici ile ayakta duruyorum. 12 koyunum ağır yaralı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım" dedi.

SOKAK KÖPEKLERİ YÜZÜNDEN İFLAS ETTİM

Sokak köpeklerinin neredeyse tüm koyunlarını telef ettiğini belirten Adem Çolak; "Ben bu koyunlarımı kurban bayramı için besliyordum. Şimdi kurbanda satacağım koyunum kalmadı. Sokak köpekleri yüzünden iflas ettim. Zararım 1 milyon liranın üzerinde. 12 koyunum kaldı büyük ihtimalle onlarda ölecek çünkü durumları ağır. Sokak köpekleri hayvanlarımın bir kısmını yemişler geri kalanını öldürüp bırakmışlar. 40 koyunumun içerisinde 3 adette kuzu vardı. Onlarda telef oldu" dedi.

ELİMİZDE SOPALARLA SOKAK KÖPEĞİ NÖBETİ TUTUYORUZ

Sokak köpeklerinin halen çiftliğinin etrafında dolandığını belirten Adem Çolak; "Benim besi çiftliğim arazide değil. Dulkadiroğlu ilçesinde. Hatta Dulkadiroğlu Belediyesi'ne çok yakın bir noktada. Bu sokak köpekleri benim hayvanlarıma değil de insanlara da saldırabilirdi. Bu köpekler hala çiftliğimin etrafında dolaşıyor. Elimizde sopalarla nöbet tutuyoruz. Sokak köpekleri sorununa devletimiz acilen bir çözüm üretsin. Bugün benim canım yandı, yarın bir başkasının yanmasın" diye konuştu.

HAYVANSEVERLER BANA DA YARDIM ETSİN

Sokak köpekleri için her türlü fedakarlığı yapan hayvanseverlerin kendisine de yardım etmesini isteyen Adem Çolak; "Sokak köpekleri konusunda ortalığı ayağa kaldıran hayvanseverlere sesleniyorum. Benim koyunlarımı, tavuklarım ve kazlarım da hayvan. Lütfen gelip benim hayvanlarımın da hakkını savunun. 245 hayvanım sokak köpekleri tarafından telef edildi. Lütfen sesinizi benim hayvanlarımı için de yükseltin" ifadelerini kullandı.