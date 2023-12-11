‘Başıboş köpekler toplatılsın’

Ankara'da köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın ardından benzeri bir olay da Rize'de yaşandı. Güneysu ilçesine bağlı Selamet Köyü'ndeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B., sokakta köpeğin saldırısına uğradı. Kollarından yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk servisinde tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.12 yaşındaki ortaokul öğrencisi E.B., yaşadığı dehşet anlarını SABAH'A anlattı: "Bu köpeği bizim köyde herkes seviyordu, besliyordu. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Ben onunla oyun oynarken saldırdı bana. Kollarımdan yaralandım. Kollarım kanıyordu. Yaşadığım olayı unutamam. Başıboş köpekler sokaklardan uzaklaştırılsın. Başka kişilere saldırmasınlar. Çok korktum" dedi.