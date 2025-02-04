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Giriş Tarihi: 4.2.2025 19:04 Son Güncelleme: 4.2.2025 19:19

Başına sopayla vurduğu adam 15 dakika sonra öldü! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de şehirlerarası otobüs servisi bekleme sırasında iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 40 yaşındaki Çağlar U. eline aldığı Beyzbol sopası 61 yaşındaki Nihat Baysal'ın başına vurdu. Tartışma bittikten 15 dakika sonra yere düşüp bayılan Baysal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Çağlar U.'yu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Başına sopayla vurduğu adam 15 dakika sonra öldü! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Keşan İstanbul arası otobüs seferi yapan firmanın yolcu servisinde sıra bekleyen kişiler bir anada tartışmaya başladı. 2 Şubat günü yaşanan tartışmada Çağlar U. eline aldığı Beyzbol sopası ile Nihat Baysal'ın başına vurdu. Kavga etraftakilerin araya girmesiyle son buldu.

İkili ayrıldıktan 15 dakika sonra Nihat Baysal bir anda bayılıp yere düştü. Hastaneye kaldırılan Nihat Baysal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde ölen şahsın olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşadığı ve başına darbe aldığı tespit edildi.

BEYZBOL SOPASIYLA YAKALANDI

Polis kimliği tespit edilen şüpheli Çağlar U.'yu gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayda kullanıldığı değerlendirilen Beyzbol sopasına da el koydu.

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Başına sopayla vurduğu adam 15 dakika sonra öldü! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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