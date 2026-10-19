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Giriş Tarihi: 19.10.2026 20:22

Başından vurulan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adana’da kimya ürünleri satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, kasada oturan 16 yaşındaki N.M. başından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan, olayın ardından kaçtı.

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Başından vurulan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan N.M.'ye tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı. Başından vurulan N.M., iş yeri çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. N.M.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde delil çalışması yaptı. Saldırının nedeninin belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADANA
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