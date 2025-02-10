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Giriş Tarihi: 10.2.2025 16:17 Son Güncelleme: 10.2.2025 16:48

Başından vurulan iki çocuk annesi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde başından silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, 3 günlük yaşam mücadelesinde yaşamını yitirdi.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Başından vurulan iki çocuk annesi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde ağır yaralı halde özel bir araçla hastaneye getirilen Gülcan Ağırtaş (30) İsimli kadının, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmişti. Tedavi altına alınan Ağırtaş (30) 3 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Gülcan Ağırtaş'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

OLAY GEÇMİŞİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 3 gün önce gece saatlerinde ağır yaralı olarak başından silahla vurulmuş halde hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Gülcan Ağırtaş'ın vurulmasıyla ilgili ilk soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 2 kişi de gözaltına alınmıştı.

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Başından vurulan iki çocuk annesi hayatını kaybetti
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