Başiskele’ye dev millet bahçesi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki 787 bin 517 metrekarelik alana yeni bir millet bahçesi yapılıyor. Tamamlandığı Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak alan, vatandaşlara nefes aldıracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Başiskele'de bulunan Seymen Kışlası'nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine millet bahçesi yapılmak üzere ön tahsisi gerçekleştirilmesinin ardından 1. etap çalışmalarında sona yaklaşıldı. Halk arasında Seymen Kışlası olarak bilinen Başiskele Nahit Şenoğlu Kışlası'nda, mevcut yeşil alanlar korunarak projenin ilk etabında spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun parkları gibi sosyal donatı alanları oluşturuldu. Toplam 787 bin 517 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri Başiskele'ye kazandırılacak. Başiskele Millet Bahçesi içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanına sahip olacak. Farklı türden bin 350 ağacı Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki üretim fidanlığında özenle yetiştiren ekipler, bu ağaçları otopark çevresi, ara bantlar ve alanın tamamına dikerek yeşil bir koridor oluşturdu. Millet bahçesinin ilk etapta 50 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.Başiskele Millet Bahçesi birçok özelliğiyle de öne çıkıyor. Kocaeli'nin en büyük çocuk oyun parkı bin 750 metrekare alanıyla millet bahçesine inşa edildi. Bin 500 metrelik bisiklet yolu ve 3 bin metrelik yürüyüş yolu da kaliteli zaman geçirmek isteyen Kocaelililerin yeni adresi olacak. Millet bahçesinin 1. etabının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2. etap çalışmalarına başlanacak.