Başkan Adayı Çayır’dan Ramazan mesajı

Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, Ramazan ayının Türkiye ve İslam dünyası için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir zaman dilimi olmasını dileyerek, bir mesaj yayımladı. Başkan Adayı Çayır, Ramazan'ın oruç, ibadet, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerleri ön plana çıkararak, toplumda birlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olacağını ifade ederek, bu mübarek ayın huzur ve barışın yayılmasına, insanlık için daha iyi bir gelecek inşa edilmesine vesile olmasını temenni etti.

"ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA BARIŞ, HUZUR VE GÜZELLİKLER GETİRMESİNİ TEMENNİ EDERİM"

Ramazan ayının aile bağlarını güçlendirmesi, yardımlaşma ve paylaşım duygularını artırması gerektiğini belirten Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, bu ayın manevi ikliminde insanların birbirlerine daha fazla destek olması gerektiğini belirterek, ''Bereket ve rahmetin ayı olan Ramazan'a bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimizin bize lütuf ve merhamet dolu bir ay olarak bahşettiği Ramazan, manevi atmosferiyle toplumumuzun birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirirken, insani değerlerimizi yeniden hatırlamamıza vesile olmaktadır. Ramazan ayı, oruç ibadetiyle birlikte kendimizi denediğimiz, sabır ve iradeyi pekiştirdiğimiz bir zaman dilimidir. Bu mübarek ayda, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşlik duygularının önemini bir kez daha hatırlamak ve yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Ramazan ayının, ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve güzellikler getirmesini temenni ederim. Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini en güzel şekilde değerlendireceğimize inancım tamdır. Bu vesileyle, tüm İslam âlemine bir kez daha Ramazan ayını tebrik eder, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim.'' dedi.