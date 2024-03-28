Başkan Büyükkılıç’tan Yakut mahallesine 150 milyon liralık köprü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 binin üzerinde nüfusa yaklaşan Yakut Mahallesi'nin etrafındaki mahallelerle birlikte çok daha kolay ulaşım imkânına kavuşmasına yönelik sürdürdüğü projede sona yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yakut Mahallesi'nde artan yapılaşma oranı ve buna bağlı olarak artan nüfusun ulaşım sorununun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle gerçekleştirilen yatırımlarla çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

7 BİN 500 TON SICAK ASFALT

Başkan Büyükkılıç, köprü hakkında teknik bilgileri de paylaşarak, "Ankara-Sivas demir yolu hattı üzerine dolgu kısımları toprakarme metodu, köprü üzeri öngermeli kirişler kullanılarak inşa edilen köprü yaklaşık 100 metre açıklık ve 400 metre çıkış rampaları olmak üzere 500 metre uzunluğa sahiptir. Yapımı tamamlanan köprünün alt kısımlarında tali yollar ve U geçişler oluşturularak güvenli ve konforlu ulaşım ağı tesis edilmiştir. Çalışma kapsamında yaklaşık 7 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacaktır" diye konuştu.

YENİ YOL İLE ULAŞIM ÇOK DAHA HIZLI VE KONFORLU OLACAK

Kamulaştırma giderleri hariç toplam maliyeti yaklaşık 150 milyon TL olan proje, Yakut Mahallesi ile Kocasinan Bulvarı'nı buluşturan kesişim bölgesinde, şehrin kuzeyi ile güneyi arasındaki bütünleşmeyi arttıracak. Proje ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik yükü azaltılmış olacak ve yeni yol ile ulaşım çok daha hızlı ve konforlu hale gelecek.