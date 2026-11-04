Başkan Canpolat, Haliliye’nin geleceğini yatırımlarla inşa ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçenin bugünkü ihtiyaçlarına çözüm üretirken geleceğe yönelik yatırımlarıyla da Haliliye'nin gelişimine katkı sunuyor. Dağeteği Mahallesi'nde yükselen Keşif Kampüsü, Amatör Spor Kulüpleri Tesisi, yarı olimpik yüzme havuzu ve açık okçuluk projesinden asfalt emisyon ve mıcır üretimine, eğitim desteklerinden kadınlara yönelik sosyal alanlara kadar birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. Eğitim, bilim, spor, sosyal yaşam ve üstyapıyı kapsayan yatırımlarla Haliliye'nin geleceğinin temelleri oluşturuluyor.

HALİLİYE'NİN YARINLARINA BUGÜNDEN YATIRIM

Başkan Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde sürdürülen projelerde çocuklar, gençler, kadınlar ve aileler öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Dağeteği Mahallesi'nde yapımı devam eden Keşif Kampüsü, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor. Yaklaşık 5 bin 859 metrekarelik proje alanına ve 1.550 metrekarelik inşaat alanına sahip iki katlı tesiste fizik, matematik, doğa, kimya ve insan bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay ile teknoloji alanlarına yönelik bölümlerin bulunması planlanıyor. Kampüsün, öğrencilerin araştırma, uygulama ve problem çözme becerilerine katkı sunması amaçlanıyor.

GENÇLİĞE SPOR YATIRIMI: YÜZME, FUTBOL VE OKÇULUK

Haliliye'nin spor altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımlar da Başkan Canpolat'ın projeleri arasında önemli yer tutuyor. Dağeteği Mahallesi'nde yaklaşık 17 dönümlük alanda ve 100 milyon liralık yatırım bedeliyle yapımı sürdürülen Amatör Spor Kulüpleri Tesisi; sentetik futbol sahası, basketbol sahası, 250 kişilik tribün, soyunma odaları ve idari birimlerden oluşuyor. Aynı bölgede hayata geçirilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ise 25 x 12,5 metre ölçülerindeki havuzu ve 200 kişilik seyirci platformuyla ilçenin yüzme sporuna yönelik imkanlarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca açık okçuluk projesiyle farklı spor branşlarının ilçede yaygınlaştırılması ve gençlerin yeni spor alanlarıyla buluşturulması amaçlanıyor.

EĞİTİMDEN SOSYAL YAŞAMA, HER YAŞA HİTAP EDEN PROJELER

Haliliye'de eğitim ve sosyal yaşam alanındaki çalışmalar da devam ediyor. Bahçelievler'deki eğitim destekleriyle gençlerin akademik gelişimleri desteklenirken, Millet Evleri ve Hanımlar Konakları aracılığıyla kadınların öğrenme, üretme ve sosyal hayata katılım imkanları artırılıyor. Sevgi Parkı projesiyle de çocukların, ailelerin ve farklı yaş gruplarından vatandaşların birlikte vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor.

ASFALT EMİSYON VE MICIR ÜRETİMİYLE ALTYAPIDA GÜÇLÜ KAPASİTE

Haliliye Belediyesinin asfalt emisyon tesisi ve mıcır üretimine yönelik çalışmaları, ilçenin yol yapım ve bakım hizmetlerinde kendi üretim imkanlarını kullanmasını sağlıyor. Üretimden uygulamaya uzanan süreçte belediyenin kapasitesini güçlendiren bu yatırımlarla mahalle yollarının ihtiyaçlarına daha hızlı ve planlı şekilde cevap verilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN CANPOLAT: "HALİLİYE'NİN GELECEĞİNİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yatırımların merkezinde insan ve hizmet anlayışının bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: "Haliliye'mizin geleceğini inşa ederken çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı ve ailelerimizi merkeze alıyoruz. Keşif Kampüsümüzle çocuklarımızı bilim ve teknolojiyle buluşturmayı, spor tesislerimizle gençlerimize yeni imkanlar sunmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın üretime ve sosyal yaşama katılımını destekleyen projelerimizden ailelerimizin vakit geçirebileceği yaşam alanlarına, asfalt ve mıcır üretimimizden yol hizmetlerimize kadar her alanda Haliliye'miz için çalışıyoruz. Amacımız, bugün olduğu kadar yarın da vatandaşlarımıza değer katacak kalıcı eserler bırakmak ve daha yaşanabilir bir Haliliye'yi hep birlikte inşa etmektir."

Başkan Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde sürdürülen yatırımlarla Haliliye'de eğitim, spor, sosyal yaşam ve altyapı alanlarında yeni imkanlar oluşturulurken, ilçenin geleceğine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör