Başkan Erdoğan, Kasım Yağcıoğlu’nun cenaze törenine katıldı

Bir süredir tedavi gören Bereketzade Camii'nin emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Yağcıoğlu için Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı. Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun Alucra'ya gönderildi.