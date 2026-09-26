Başkan Erdoğan'dan "26 Eylül Türk Dil Bayramı" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör