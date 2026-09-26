Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'dan '26 Eylül Türk Dil Bayramı' paylaşımı
Giriş Tarihi: 26.09.2026 21:41 Son Güncelleme: 26.09.2026 21:44

Başkan Erdoğan'dan "26 Eylül Türk Dil Bayramı" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "26 Eylül Türk Dil Bayramı" dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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İHA
Başkan Erdoğan’dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı paylaşımı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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Başkan Erdoğan'dan "26 Eylül Türk Dil Bayramı" paylaşımı
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