Başkan Erdoğan’dan Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu’na tebrik telefonu!

HEKİMOĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ BİZE HER ZAMAN GÜÇ VERİYOR

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Başkan Erdoğan'ın ilgisinden duydukları onur ve mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Yoğun çalışma temposu ve yoğun gündemi arasında bizleri arayarak sevincimize ortak olan, her daim Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğunu hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm boks camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini her an arkamızda hissetmek, bizlere yeni hedeflerimiz yolunda büyük bir moral ve güç vermektedir. Türk boksunu dünyada hak ettiği en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yoğun çalışma temposu ve yoğun gündemi arasında bizleri arayarak sevincimize ortak olan, her daim Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğunu hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm boks camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini her an arkamızda hissetmek, bizlere yeni hedeflerimiz yolunda büyük bir moral ve güç vermektedir. Türk boksunu dünyada hak ettiği en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."