Başkan Erdoğan’ın anne sevgilisi: Tenzile Anne her daim oğlunun destekçisiydi…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı. 560 milyar liralık yolsuzlukla ilgili tek kelime edemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sokak çağrısı yaptı. Özel'in talimatı ile sokağa inen vandallar, polisimize ve tarihi yapılarımıza saldırdı.

Özel'in talimatının ardından sokağa inen, polisimize balta ve asitle saldıran provokatörler, dün akşam ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini ve annesini hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a küfürler yağdıran sokak teröristlerinden 55'i gözaltına alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de vefat eden annesi Tenzile Erdoğan ise oğlunun her daim en büyük destekçisi olarak anıldı. Başkan Erdoğan annesine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı: Cennet annelerin ayakları altındadır. Annemin ayağının altını öpmeye çalışırdım, öptürmezdi. 'Anne en azından kokusunu alayım' der, zar zor öperdim. Annelerinizin ayaklarının altını öpün gençler…

Tenzile Erdoğan anısına... | Video