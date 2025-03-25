Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan’ın anne sevgilisi: Tenzile Anne her daim oğlunun destekçisiydi…
Giriş Tarihi: 25.3.2025 13:23 Son Güncelleme: 25.3.2025 13:27

Başkan Erdoğan’ın anne sevgilisi: Tenzile Anne her daim oğlunun destekçisiydi…

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaptı. Yargı kurallarını hiçe sayıp polisimize balta ve asitle saldırdı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’a küfürler yağdırdı. Anne sevgisini yok sayan ve küfre sarılan sokak provokatörlerine tepki yağarken, Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan için söylediği o sözler milyonları duygulandırdı.

Başkan Erdoğan’ın anne sevgilisi: Tenzile Anne her daim oğlunun destekçisiydi…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı. 560 milyar liralık yolsuzlukla ilgili tek kelime edemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sokak çağrısı yaptı. Özel'in talimatı ile sokağa inen vandallar, polisimize ve tarihi yapılarımıza saldırdı.

Özel'in talimatının ardından sokağa inen, polisimize balta ve asitle saldıran provokatörler, dün akşam ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini ve annesini hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a küfürler yağdıran sokak teröristlerinden 55'i gözaltına alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de vefat eden annesi Tenzile Erdoğan ise oğlunun her daim en büyük destekçisi olarak anıldı. Başkan Erdoğan annesine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı: Cennet annelerin ayakları altındadır. Annemin ayağının altını öpmeye çalışırdım, öptürmezdi. 'Anne en azından kokusunu alayım' der, zar zor öperdim. Annelerinizin ayaklarının altını öpün gençler…

Tenzile Erdoğan anısına... | Video

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Başkan Erdoğan’ın anne sevgilisi: Tenzile Anne her daim oğlunun destekçisiydi…
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