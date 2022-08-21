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Giriş Tarihi: 21.8.2022 23:13 Son Güncelleme: 21.8.2022 23:19

Başkan Kaya’dan şehit oğluna doğum günü sürprizi

BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, geçtiğimiz ay Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde şehit düşen Mevlüt Yoğurtçu’nun oğlunu doğum gününde ziyaret etti

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Başkan Kaya’dan şehit oğluna doğum günü sürprizi

ŞEHİT OĞLUNU UNUTMADI

BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, geçtiğimiz ay Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Mevlüt Yoğurtçu'nun bizlere emaneti olan oğluna doğum günü ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz ay Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Mevlüt Yoğurtçu'nun cenaze merasimine katılan Kaya, şehidin emaneti Yağız Efe'yi unutmadı.

MİNİK YAĞIZ EFE'YE PARTİ ROZETİ HEDİYESİ

BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Yağız Efe'ye ilgisi üzerine parti rozeti hediye ettiğini söyleyerek şu sözleri söyledi: "Yağız Efe'nin hediyeler değil, partimizin rozeti ilgisini çekti. Ben de ona takdim ettim. Aile ismini ilk Alperen düşünüyormuş ama Yağız Efe'ye karar vermişler. Aile ile istişaremizde ismi Yağız Efe Alperen olsun dedik. Rozetinin hakkını vereceğinden hiç şüphem yok. O artık hepimizin evladı, yolu bahtı açık olsun" dedi.

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Başkan Kaya’dan şehit oğluna doğum günü sürprizi
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