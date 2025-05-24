Başkan Saygılı’dan, Büyükşehir’e yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma salvosu!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hatlarının ayrışması ile ilgili rakamlar vererek Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi. Başkan Saygılı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kafayla 50 sene çalışsa Körfez'i temizleyemez! İzmir'in kronikleşen Körfez kirliliğinin en temel sebebi, hiçbir modern şehirde görülmeyen bir kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının birleşik sistemde çalışmasıdır. Bu durum, yağmurla birlikte kanalizasyonun doğrudan Körfez'e akması, yani denizin her yağmurda kirlenmesi demektir. Peki, çözüm ne? Toplamda 5 bin 300 kilometrelik hattın birbirinden ayrıştırılması gerekiyor. Ancak tablo ürkütücü! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, 2024 yılında sadece 47 km yağmur suyu ve 127 km kanalizasyon hattı yapabilmiş. Bu hızla devam edilirse, bu ayrıştırma işlemi ancak 50 yılda tamamlanabilir!

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cemil Tugay'a, "Körfez bu yıl kokacak mı?" diye sorulduğunda verdiği cevap manidardı: "Büyük olasılıkla kokmayacak…" Ne demek bu? Bir şehir yöneticisi, halkına temiz bir Körfez sözü veremiyorsa, bu bir yönetim zaafiyeti itirafı değil midir? 25 yıldır İzmir'i yöneten CHP, ne yazık ki bu temel altyapı sorununu çözmekte sınıfta kalmıştır. Her geçen yıl, "ağır aksak" bir çalışma temposu; her geçen yıl, çözümden biraz daha uzaklaşılan bir İzmir… Sonuç ortada: Körfez hâlâ kirli. Körfez hâlâ kokuyor. Körfez, İzmir'in kalbindeki bir hançer gibi duruyor. Ve bu hançerin sahibi, 25 yıldır bu kenti yöneten zihniyettir!" İfadelerine yer verdi.