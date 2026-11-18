AK Parti Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da grup toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gitti. Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ile belediye bürokratları eşlik etti. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile yan yana oturan Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledi

BAKAN YUMAKLI'YA ZİYARET

Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tugay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ile beraber makamında ziyaret ettik. Görüşmemizde şehrimiz için birlikte hayata geçirebileceğimiz projeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Bakanımıza nazik misafirperverlikleri, şehrimize olan yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

NUMAN KURTULMUŞ'U DA ZİYARET ETTİLER!

Eyyüp Kadir İnan ile Cemil Tugay, Bakan Yumaklı'dan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da makamında ziyaret etti. Ziyarete dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnan, "TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile birlikte ziyaret ettik. Sayın Meclis Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör