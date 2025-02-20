Başkasının aracını kendi aracıymış gibi satıp dolandırdılar!

Adana'da otomobilini internet sitesi üzerinden satmak isteyen kişiyle müşteri gibi iletişime geçen şüpheli, aracın fotoğraflarını tekrar yayına koyarak başka bir kişiye sattı. Aracın gerçek sahibiyle, aracı almak isteyen kişiyi bir araya getiren dolandırıcı sazan-sarmalı yöntemiyle 690 bin lirayı hesabına aktarttı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Adana merkezli 3 ilde düzenlendiği eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 6 kişi yakaladı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

ARACIN FOTOĞRAFLARINI TEKRAR YAYINA KOYDU

Adana'da yaşayan M.D., otomobilini satmak için internet sitesine 800 bin liralık ilan verdi. M.D. ile 8 Ağustos 2024'te iletişime geçip, kendisini gardiyan olarak tanıtan Veli Y. (27), aracı satın almak istediğini söyleyerek 20 bin lira kapora gönderdi. Şüpheli Veli Y., araç sahibi M.D.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili 690 bin liraya satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen İ.B., şüpheliyle iletişime geçti. Şüpheli Veli Y., M.D.'ye şehir dışında görev yaptığını söyleyip, otomobili babasının devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.D. ile İ.B. noterde buluştu. İ.B., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına araç satış bedelini gönderdi.

TELEFON KONUŞMALARINI OTOMOBİLDE YAPTI

Noter katibinin devir işlemi yapacağı sırada M.D., İ.B.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. İ.B. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. İ.B.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, dolandırıcılığı Veli Y.'nin yönettiği 6 kişilik şebekenin gerçekleştirdiğini tespit etti. Veli Y.'nin, yerinin tespit edilmemesi için Antalya'da günlük ofis kiraladığı, telefon konuşmalarını da otomobilde yaptığı saptandı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheli Veli Y.'nin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayı da kripto paraya çevirdiği belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Adana merkezli Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda Veli Y. Antalya'daki ofisinde, diğer şüpheliler Ender Y. (41), Hanım Y. (43) Mersin'de, Yusuf C. (19), Şeyma B. (34) ile Ömer K. (27) de Adana'daki adreslerinde gözaltına alındı. Veli Y.'nin dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ise otomobilinde ele geçirildi. Şüphelilere ait 4 milyon lira değerindeki 2 otomobil ile 3 motosiklete el konuldu.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Veli Y., sorgusunda, "Cep telefonu benim değil, bir arkadaşımın. O da benim otomobilimde unutmuş. Ben kimseyi dolandırmadım. Konuyla bir alakam yok" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli Y., Ender Y., Hanım Y. ve Yusuf C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Şeyma B. ile Ömer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekenin aynı yöntemle gerçekleştirdiği diğer dolandırıcılıkların araştırıldığı bildirildi.