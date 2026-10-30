Başkent’te kan donduran cinayet! 5 yıl önce boşandığı eşini öldürüp intihar etti: Zanlının cebinden not çıktı iddiası...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 56 yaşındaki Doğan Yavuz, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı eski eşi 49 yaşındaki Aynur Ekici'nin çalıştığı terzi dükkânına geldi. İddiaya göre yanında bulunan tabancayla ateş açan Doğan Yavuz, eski eşini vurdu. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden zanlıyla birlikte iki kişi de hayatını kaybetti.
"UZUN SÜREDİR ESKİ KOCASINDAN KAÇIYORDU"
Esnaf komşu Hasan Ateşoğlu, Aynur Ekici'nin eski eşinden kaçtığını ve saldırganın kendisini takip ettiğini öne sürdü. Ateşoğlu, kadının terzi dükkânını da izini kaybettirmek amacıyla kızının üzerine kaydettirdiğini iddia ederek şunları söyledi: "Uzun süredir eski kocasından kaçan, burada terzilik yapmakta olan kadının kocası gelmiş. Adam kadına ateş ettikten sonra kendine de sıkmış ve intihar etmiş." Boşanmanın 2021 yılında gerçekleştiğini belirten Ateşoğlu, "2021 yılında boşanmışlar. Adam onu takip ediyormuş. Kadın, izi belli olmasın diye dükkânını da kızının üzerine kaydettirmiş. Kendi üzerine yapmamış. Epeydir kaçıyordu zaten eski kocasından" ifadelerini kullandı.
Hasan Ateşoğlu
"SALDIRGAN İSTANBUL'DAN GELMİŞ"
Saldırganı tanımadıklarını ve eski eşler arasındaki iletişim hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirten Ateşoğlu, kadının izini kaybettirdiğini düşünerek bölgede yaşadığını öne sürdü. Ateşoğlu, "Saldırganı tanımıyoruz. Kadının eski kocasıyla olan iletişiminden de haberdar değiliz. Kadın kaçtığını, izini kaybettirdiğini düşünerek burada yaşamış. Saldırgan İstanbul'dan gelmiş" diye konuştu.
"İKİSİ DE KAN İÇİNDEYDİ"
Silah sesinin ardından komşularıyla birlikte olay yerine koştuğunu anlatan Ateşoğlu, dükkâna girdiklerinde iki kişinin de yerde olduğunu söyledi. Ateşoğlu, "Silah sesi duydum ama o kadar güçlü bir ses değildi. Olay yerine koşarak gittik komşular gibi. Yerde ikisi de yatıyordu. İkisi de kan içindeydi" dedi. Olayın ardından ekiplerin çağrıldığını belirten Ateşoğlu, "Hemen ekipleri çağırdık. Savcılar şu anda burada görev yapıyorlar. Tarafların herhangi bir kavgasına daha önce şahit olmadım" ifadelerini kullandı.
ZANLININ CEBİNDEN NOT ÇIKTIĞI İDDİASI
Hasan Ateşoğlu, zanlının cebinden bir not çıktığını da öne sürdü. Notta, "Üçünüzü birden yakalayıp öldüreceğim" ifadesinin yer aldığını belirten Ateşoğlu, Aynur Y.'nin kızının da olay sırasında yakınlarda olduğunu söyledi. Ateşoğlu, "Kızı da çok da yakındaymış." dedi.
SİLAH SESLERİNİ DUYUP OLAY YERİNE KOŞTULAR
Olayın yaşandığı sırada çevrede bulunan esnaf, silah sesleriyle büyük bir korku yaşadı. Silah seslerini duyar duymaz dükkâna koşan komşu esnaf Ömer A., içeri girdiğinde karşılaştığı manzarayı anlattı. Olay anında yaklaşık 4-5 el silah sesi duyduğunu belirten Ömer A., yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Dört beş el ateş edildiğini duyduk. İçeri girdiğimde Aynur Hanım zaten yere yığılmıştı. O kişinin de alnına ateş ettiğini gördüm. O kadar."
Yıllardır aynı bölgede esnaflık yapan Ömer A., Aynur Hanım'ı yaklaşık üç yıldır tanıdığını belirtti. Genç kadının çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiye değinen komşu esnaf, onu iyi biri olarak hatırladığını söyledi. Aynur Hanım'ı anlatan Ömer A., "Esnaf arkadaşımızdı. Günaydın, iyi akşamlar diyen, iyi bir hanımdı kendisi. Tek bildiğimiz o" ifadelerini kullandı.
MAHALLE ESNAFININ HAFIZASINDA İYİLİĞİYLE KALDI
Yaklaşık 24 yıldır bölgede esnaflık yaptığını belirten Ömer A.'nın anlattıkları, yaşanan olayın yalnızca iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sınırlı kalmadığını, çevredeki esnafı da derinden sarstığını ortaya koydu. Kendi işini yapan, çevresindeki esnafla günlük yaşamın sıradan selamlaşmaları içinde bir araya gelen Aynur Y., komşularının hafızasında iyi bir insan olarak yer etti. Bir zamanlar günlük hayatın sürdüğü, esnafın birbirine selam verdiği sokakta yaşanan silahlı saldırı, bölgeyi yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.