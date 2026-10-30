Başkent’te kan donduran cinayet! 5 yıl önce boşandığı eşini öldürüp intihar etti: Zanlının cebinden not çıktı iddiası...

SİLAH SESLERİNİ DUYUP OLAY YERİNE KOŞTULAR

Olayın yaşandığı sırada çevrede bulunan esnaf, silah sesleriyle büyük bir korku yaşadı. Silah seslerini duyar duymaz dükkâna koşan komşu esnaf Ömer A., içeri girdiğinde karşılaştığı manzarayı anlattı. Olay anında yaklaşık 4-5 el silah sesi duyduğunu belirten Ömer A., yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Dört beş el ateş edildiğini duyduk. İçeri girdiğimde Aynur Hanım zaten yere yığılmıştı. O kişinin de alnına ateş ettiğini gördüm. O kadar."

Yıllardır aynı bölgede esnaflık yapan Ömer A., Aynur Hanım'ı yaklaşık üç yıldır tanıdığını belirtti. Genç kadının çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiye değinen komşu esnaf, onu iyi biri olarak hatırladığını söyledi. Aynur Hanım'ı anlatan Ömer A., "Esnaf arkadaşımızdı. Günaydın, iyi akşamlar diyen, iyi bir hanımdı kendisi. Tek bildiğimiz o" ifadelerini kullandı.