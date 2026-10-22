Başkent’te silahlı saldırıya 5 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya'da bir iş yerinin kurşunlanması üzerine harekete geçti. Yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerden birinin iş yerine silahla ateş açtığı anları videoya kaydettiği belirlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, görüntülerde yer alan şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen diğer şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.