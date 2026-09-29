Basketboldan ringe uzanan hikâye...Cumhurbaşkanımızın ‘Havvanur, gözlerinden öpüyorum” sözleri beni çok mutlu etti

2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu olan Trabzonspor'un genç millî boksörü Havvanur Kethüda, şampiyonluğa giden yolun perde arkasını SABAH'A anlattı. Kethüda, özellikle final karşılaşması öncesinde yaşadığı stres ve ringde verdiği mücadeleyi tüm samimiyetiyle paylaştı. Şampiyonluk sonrasında Trabzon'da gördüğü büyük ilginin kendisini duygulandırdığını belirten Havvanur, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılamayı hayatının unutulmaz anlarından biri olarak nitelendirdi. "İlk defa böyle bir karşılama yaşadım. Çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu benim için" diyen genç şampiyon, kendisini karşılayan herkese teşekkür etti.

ANNESİNİN SESİ TİTREDİ

Altın madalyanın ardından ailesiyle yaşadığı duygusal anları da anlatan Havvanur Kethüda, annesini aramakta dahi zorlandığını söyledi. "Annemi aradığımda arayamadım. Direkt ses kaydı attım. Otele geçince direkt arayacağım dedim. Annem çok duygulandı. Sesi titriyordu. Çok gururlandırdım annemi, ailemi. Onları çok özlemiştim" ifadelerini kullandı.Genç sporcu için şampiyonluğun yalnızca bir madalya olmadığı, ailesine ve kendisine verilen emeğin karşılığı olduğu ortaya çıktı.

"SEN TRABZONLUSUN!"

Havvanur'un şampiyonluk yolculuğundaki en dikkat çekici anlardan biri ise yarı final sonrasında antrenörü Mehmet Çat ile yaptığı konuşmaydı. Çat'ın kendisine, "Şunu söylesene, la bizi kim alabilir? Sen Trabzonlusun" dediğini aktaran Havvanur, bu sözlerin kendisine büyük moral verdiğini söyledi.

Kethüda, "Ben de 'Tamam' dedim. Ben de o zaman 'La bizi kim alabilir?' dedim. Gerçekten de öyle oldu" sözleriyle Trabzonlu kimliğinin kendisine verdiği özgüveni anlattı.

FİNALDEN ÖNCE SABAHI ETTİ

Ancak ringe çıkmadan önce genç şampiyon için işler hiç de kolay değildi. Final karşılaşması öncesinde sabaha kadar uyuyamadığını söyleyen Havvanur, yaşadığı stresi şu sözlerle anlattı: "Final maçıma çıkacağım gece uyuyamadım. Stresten mi artık, neden bilmiyorum ama hiç uyuyamadım." Genç boksör, finalin ilk raundunu kazanmasına rağmen aldığı yumrukların ardından zihinsel olarak da büyük bir mücadele verdiğini söyledi."İlk roundu aldım ama yumruklar yedim. Kafamda kaybetme korkusu oluşmaya başladı. Hem dövüş yapıyordum hem de düşüncelerimle kavga ediyordum."

SON RAUNDA KENDİNE EMİR VERDİ

Finalin son bölümünde bütün korkularını bir kenara bıraktığını belirten Havvanur, kendisine tek bir hedef koyduğunu söyledi: "Son roundda kendime 'Almak zorundasın' dedim. Bitiş gongu çaldığında 'Şampiyon oldun' dedim. O gurur ve sevinç benim için çok güzeldi." Gongun çalmasıyla birlikte yalnızca maçın değil, genç sporcunun uzun yıllara yayılan emeğinin de karşılığını aldığı an geldi.

HAKEMLER RİNGİN ETRAFINI SARDI

Havvanur Kethüda'nın antrenörü Mehmet Çat ise final maçında yaşanan sıra dışı atmosferi anlattı. Çat, normal şartlarda hakemlerin maçları tribünden takip etmesinin yasak olduğunu belirterek, final karşılaşması öncesinde yaşananları şöyle aktardı: "Havva son maç olduğunda tüm hakemler yönetime gidip 'Biz Türk tankını seyretmek istiyoruz' diye talep ettiler. Yönetim de buna olumlu cevap verdi. Hakemler ringin etrafını sararak Havva'yı destekledi."

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen hakemlerin finali izlemek için ring çevresinde toplandığını belirten Çat, rakibin Ukraynalı olmasına rağmen atmosferin Havvanur lehine geliştiğini söyledi. "Dünyanın her yerinden hakemler vardı. Rakip Ukraynalı olmasına rağmen herkes Havva'yı seyretmek ve desteklemek için ringin etrafına geldi. O maç da zaten 45 saniye sürdü."

"İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUTMAK GURUR"

Şampiyonluk sonrası kendisini arayan isimlere de teşekkür eden Havvanur Kethüda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Zeyyat Kafkas'a teşekkür etti.

"İstiklal Marşı'mızı okutmak çok büyük gurur" diyen genç şampiyon, ringden indikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını da anlattı. Kethüda, görüşmeyi şöyle aktardı: "Cumhurbaşkanım telefonla aradığında çok mutlu oldum. Bana, 'Havvanur, gözlerinden öpüyorum. Nerelisin?' diye sordu. Ben de 'Trabzonluyum başkanım' dedim. 'Neresinden?' diye sordu. Ben de 'Araklı başkanım' dedim. Kendisine dünya şampiyonluğu sözü verdim."

"BU GURUR HEPİMİZİN"

Şampiyonluğu Trabzon ve Türkiye için kazandığını vurgulayan Havvanur, milli duyguların ve Trabzonspor sevgisinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. "Bu milli gurur olmadıktan sonra, bu vatan millet sevgisi olmadıktan sonra, özellikle Trabzonspor sevgisi olmadan biz bu işi başaramayız" diyen Kethüda, kazandığı altın madalyanın Trabzon'a getirilmesi için büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti.

Trabzon Havalimanı'nda gördüğü karşılamanın kendisini şaşırttığını belirten genç sporcu, "Bu kadar büyük bir coşku beklemiyordum. Çok duygulandım. Bu madalyayı Trabzon'a getirmek için savaşmıştık" dedi.

BASKETBOLDAN RİNGE UZANAN HİKÂYE

Havvanur Kethüda'nın şampiyonluk hikâyesi ise lise yıllarında başladı. Basketbol oynarken öğretmeninin kendisindeki potansiyeli fark ettiğini anlatan genç sporcu, güreşle başlayan yolculuğunun ardından boksa uzanan kariyerinde çok sayıda başarı elde ettiğini söyledi.

"Lisede okurken basketbol oynuyordum. Sonrasında öğretmenim bana, 'Sen güreş yapabilirsin ve başarılar elde edebilirsin' demişti. Sonrasında 'Nasıl yaparım?' diye düşündüm. Kadınların her işte başarılı olabileceğini düşünerek güreşe başladım" dedi.

Başarılı sporcu, elde ettiği derecelerin ardından artık kariyerinde yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Hayatım 19 yaşımdan sonra başladı. İlk büyüklerim ve bu uzun bir yol benim için. Bundan sonraki büyüklerde de altın madalyayla dönmek isteriz. Daha yolun başındayım. Önümde çok uzun bir hikâye var" diye konuştu. Avrupa şampiyonluğu ile adını zirveye yazdıran Trabzonsporlu Havvanur Kethüda, şimdi gözünü yeni şampiyonluklara çevirdi. Genç sporcu, ringde kazandığı altın madalyayı bir son değil, dünya şampiyonluğu hedefinin ilk büyük adımı olarak gördüğünü ifade etti.