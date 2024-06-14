Başkomiseri ezen minibüs şoförüne 7 yıl ceza

Orhangazi ilçesinde 9 Kasım 2022 tarihinde evinden çıkan Başkomiser Erdem Sevinç, o sırada okulların da bulunduğu sokaktan hızla gelen minibüsün şoförünü uyarmak istemişti. Minibüs şoförü Orhan Öztürk, kendisini uyaran Sevinç'e öfkelenmiş, ikili arasında tartışma çıkmıştı. Gözü dönen minibüs şoförü, aracına binerek minibüsü Erdem Sevinç'in üzerine sürmüştü. Başkomiser Sevinç'i ezerek ağır yaralayan Orhan Öztürk, ardından hemen olay yerinden kaçmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ambulansla hastaneye kaldırılan Erdem Sevinç uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI

Başkomiser Erdem Sevinç'i ezdikten sonra olay yerinden kaçan ve polis ekipleri tarafından her yerde aranan minibüs şoförü Orhan Öztürk, kısa süre sonra kaçtığı İstanbul'da yakalanmıştı. Gözaltına alınan Öztürk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

KARAR DURUŞMASI TAMAMLANDI

Tutuklanan ve yaklaşık 2,5 yıldır cezaevinde tutulan minibüs şoförü Orhan Öztürk'ün yargılandığı davada karar duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, Başkomiser Sevinç'i ezerek ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan Öztürk'e 7 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Karar, Sevinç ailesini ve avukatlarını şoke etti. Sevinç'in avukatlarının karara itiraz edecekleri öğrenildi.