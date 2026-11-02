Başkonsolos ve eşi görme engelliler için ‘Mayıs’ı eğitiyor

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga ve eşi Anne Huisinga-Paret, gönüllü olarak bakımını ve eğitimini üstlendikleri Labrador cinsi Mayıs'ı, iki haftada bir kendilerini ziyaret eden eğitmenden öğrendikleri yöntemlerle yaklaşık bir yıl boyunca konsoloslukta yetiştirerek gelecekte eşleşeceği görme engelli bireyin yol arkadaşı olmaya hazırlıyor. Görme engelli bireylerin günlük yaşamlarında bağımsız ve güvenli hareket etmelerine yardımcı olan rehber köpekler, özel eğitim süreçlerinden geçirilerek gelecekte eşleşecekleri kişilere yol arkadaşlığı yapmaya hazırlanıyor. Bu süreçte rehber köpek adaylarına temel komutların öğretilmesi, kalabalık ortamlara, toplu taşıma araçlarına ve günlük yaşamın farklı koşullarına alıştırılması büyük önem taşıyor. Öğrendikleri yöntemleri günlük yaşamlarında uygulayan çift, Mayıs'a 'otur', 'yat', 'bekle' ve 'gel' gibi temel komutları öğretirken köpeğin farklı ortamlara uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Başkonsolosluğun bahçesinde vakit geçiren ve çalışanlarla da yakın ilişki kuran Mayıs, eğitim kapsamında kalabalık alanlara ve toplu taşıma araçlarına alıştırılıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör