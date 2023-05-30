Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla sigara kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. "Başlamayın. Başladıysanız hemen bırakın. Başarabilirsiniz" diyen Celalettin Kocatürk şu 3 başlığa dikkat çekti: Tütün, başta akciğer ve kalp olmak üzere tüm organlara zarar verir. Sadece tek örnek; uzun süre günde 1 paket sigara içen 100 kişiden 15'i, 2 paket içen 100 kişiden 20'si, 3 paketten daha fazla içen 100 kişiden 25'i akciğer kanseri oluyor. Dünyada 3.5 milyon hektar verimli arazi tütün ekimine ayrılıyor. Her yıl 200 bin hektar orman yok oluyor. Sağlıklı gıda ve suya olan ihtiyaç giderek artıyor.Ülkemiz en fazla tütün kullanımında Avrupa ikincisi (1. Bulgaristan, 3. Sırbistan). Gençlerimiz tütün ürünlerine giderek daha erken yaşta başlıyor. Bunun için zararsız olarak gösterilen e-sigara, ısıtılmış tütün ürünleri kullanılıyor. Bu büyük tehlikeye 'Dur' demeliyiz."Uzmanlar, "Çeşitli yöntemlere uyarak sigarayı tamamen bırakabilir, hayat kalitenizde gözle görülen bir değişim yaşayabilirsiniz" diyor.