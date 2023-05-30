Haberler Yaşam Haberleri Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
Giriş Tarihi: 31.5.2023

Başlamayın başladıysanız hemen bırakın

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla sigara kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. "Başlamayın. Başladıysanız hemen bırakın. Başarabilirsiniz" diyen Celalettin Kocatürk şu 3 başlığa dikkat çekti: Tütün, başta akciğer ve kalp olmak üzere tüm organlara zarar verir. Sadece tek örnek; uzun süre günde 1 paket sigara içen 100 kişiden 15'i, 2 paket içen 100 kişiden 20'si, 3 paketten daha fazla içen 100 kişiden 25'i akciğer kanseri oluyor. Dünyada 3.5 milyon hektar verimli arazi tütün ekimine ayrılıyor. Her yıl 200 bin hektar orman yok oluyor. Sağlıklı gıda ve suya olan ihtiyaç giderek artıyor.
Ülkemiz en fazla tütün kullanımında Avrupa ikincisi (1. Bulgaristan, 3. Sırbistan). Gençlerimiz tütün ürünlerine giderek daha erken yaşta başlıyor. Bunun için zararsız olarak gösterilen e-sigara, ısıtılmış tütün ürünleri kullanılıyor. Bu büyük tehlikeye 'Dur' demeliyiz."
Uzmanlar, "Çeşitli yöntemlere uyarak sigarayı tamamen bırakabilir, hayat kalitenizde gözle görülen bir değişim yaşayabilirsiniz" diyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
Türkiye o görüntülere büyük tepki göstermişti: “İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
SON DAKİKA | AK Parti'de kritik MYK! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA