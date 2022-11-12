Başörtüsü ayrımcılığının mağdurları anayasal güvence istiyor

"ŞAPKA İLE OKULA GİTTİM"

"Danıştığım insanlar, çözüm olarak seçtiğim okulu değiştirmemi tavsiye ettiler. Ancak sunulan okullardan sadece 2 tanesi başörtülü öğrenci kabul ediyordu ve bu kota ise çoktan dolduğu için seçimimi de değiştiremedim. Okul, çeşitli açıklamalar yaparak 'zaten içeride çok erkek olmadığını', 'girmediğini' söyleyerek bunu normalleştirmeye çalıştı. Bir şekilde istemesem de süreç beni şapka ile okula girmeye zorladı. Dedikleri gibi olmadığı da staj döneminde ortaya çıktı. Tüm bu süre boyunca okulun içinde adeta saklambaç oynadım. Güvenlik görevlisi ve erkek velilere görünmemek için elimden geleni yaptım. Bu beni çok gergin ve endişeli bir hale sürükledi. Staj dönemi adeta bir kabusa dönüştü."

"ANAYASAYA EKLENMESİ GEÇ KALINMIŞ BİR DÜZENLEMEDİR"

"Bu kurumların, 'başörtülü insanlara aşina olmayan çocukları', başörtülü insanların varlığından habersiz bırakarak nasıl adil ve eşit bir dünya düzeni kurmayı amaçladıklarını anlamlandıramıyorum. Eğitim kurumlarının farklılığa bu kadar kapalı olmasına mı üzüleyim, başörtülü insanlara karşı güdülen ayrıştırmanın sessizce yıllar boyunca normalleştirmesine mi şaşırayım. Ben bir eğitimci olarak her yetişen bireyin mümkün olduğunca farklılıkları barındıran ortamlarda kendini yetiştirmesi gerektiğini savunuyorum. İnsan haklarından birisi olan din ve inanç özgürlüğünü destekleyecek başörtü maddesinin Anayasaya eklenmesi geç kalınmış bir düzenlemedir. Bu maddeyle belirli bir kesime değil her dine ve ırka karşı bilinçli bir adım atılıyor. Farklılığa saygı ve beraberlik konuları, yeniden açılacak o sağlıklı zemine kavuşuyor."