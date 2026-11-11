Başsavcılık Adli Tıp raporuna itiraz etti

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu
'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Ceza İnfaz Kurumunda hayatını kaybetmesine başlatılan yeni soruşturmada mezarı açılarak inceleme yapıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kabirden alınan örnekler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hazırlanan raporda bazı ağır metallere rastlandığı bildirildi. Ancak tespit edilen maddelerin zehirlenmeye bağlı ölüme neden olduğunu ortaya koyan herhangi bir tıbbi bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. Adli Tıp Kurumunun değerlendirmesinde 'eksik incelemeler' ve 'açık çelişkiler' bulan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı "kalp rahatsızlığı" raporuna itiraz ederek ek açıklama istedi. Başsavcılık, kabirden alınan örneklerde tespit edilen antimon maddesinin hangi referans kaynaklarına dayanılarak değerlendirildiğinin ayrıntılı biçimde açıklanmasını talep etti.