Başsavcılıktan Alparslan Kuytul açıklaması: 3 milyon 900 bin lira Muhammet Yasin Birer’in evinde ele geçirildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerine ilişkin görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara yanıt verildi. Paylaşımlarda görüntülerin Eskişehir'deki başka bir operasyona ait olduğu ve Alparslan Kuytul'a yönelik kullanıldığı öne sürüldü.
GÖRÜNTÜLER ADANA'DAKİ ARAMAYA AİT
Soruşturma kapsamında edinilen adli bilgilere göre, sosyal medyada "Eskişehir'deki başka bir operasyona ait" olduğu iddia edilen para görüntüleri, Adana'daki soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama işlemlerinden birine ait. Yapılanmanın yöneticilerinden Semra Kuytul da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin kendi evlerine ait olmadığını ve farklı görüntülerin bir araya getirilerek algı oluşturulduğunu ileri sürmüştü.
PARA BİRER'İN EVİNDE ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında dövizler dahil toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin TL tutarındaki paranın, Alparslan Kuytul'un ikametinde değil, yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu Muhammet Yasin Birer'in ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirildiği belirtildi. Paranın ele geçirildiği adres, miktarı ve arama işleminin ayrıntılarının adli arama tutanaklarına geçirildiği, arama görüntülerinin de soruşturma dosyasında bulunduğu kaydedildi.
"KUYTUL'UN EVİNDE ELE GEÇİRİLDİ" İDDİASI DA GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Adli makamlardan edinilen bilgilere göre, görüntülerin Eskişehir'deki başka bir operasyona ait olduğu yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Bununla birlikte, söz konusu paranın Alparslan Kuytul'un evinde ele geçirildiğine ilişkin de herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.