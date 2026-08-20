Başsavcılıktan Alparslan Kuytul açıklaması: 3 milyon 900 bin lira Muhammet Yasin Birer’in evinde ele geçirildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerine ilişkin görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara yanıt verildi. Paylaşımlarda görüntülerin Eskişehir'deki başka bir operasyona ait olduğu ve Alparslan Kuytul'a yönelik kullanıldığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER ADANA'DAKİ ARAMAYA AİT

Soruşturma kapsamında edinilen adli bilgilere göre, sosyal medyada "Eskişehir'deki başka bir operasyona ait" olduğu iddia edilen para görüntüleri, Adana'daki soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama işlemlerinden birine ait. Yapılanmanın yöneticilerinden Semra Kuytul da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin kendi evlerine ait olmadığını ve farklı görüntülerin bir araya getirilerek algı oluşturulduğunu ileri sürmüştü.