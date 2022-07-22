Basur İçin Hangi Doktora Gidilir? Hemoroid Basura Hangi Doktor Bakar Ve Hangi Bölüme Gidilir?

Günümüzde yayın olarak görülen ve yetişkinlerin ortalama dörtte birinde rastlanan basur, günlük yaşantıyı oldukça çok etkilemektedir. Tuvalet yaparken, ağır bir cismi kaldırmaya ya da itmeye çalışırken, otururken ağrıya neden olur. Hastalığın yaygın olarak görülmesi nedeniyle çoğu kişi basur için hangi bölüme gidilir sorusunu sormaktadır. Gelişen teknoloji ile bu hastalığın tedavisinde pek çok farklı yöntem uygulanmaktadır. Ayrıca cerrahi operasyonların yanı sıra hastalığın ilerlemediği vakalarda evde tedavi yöntemleri de etkili olmaktadır. Bunun için önce uzman bir doktora görünerek tedavi sürecini başlatabilirsiniz. Hemoroid basura hangi doktor bakar ve hangi bölüme gidilir? Merak edilen soruların yanıtlarına şimdi bakalım.
Basur için gideceğiniz Genel Cerrahi doktoru tıbbi geçmişi ve semptomlar hakkında çeşitli sorular soracaktır. Sonra mevcut olan birkaç muayeneden birisini veya vakaya göre tamamını gerçekleştirecektir. Hemoroid (basur) için Genel Cerrahi bölümüne gitmeniz gerekecektir. Genel Cerrahi doktoru hemoroid (basur) hastalığına bakmaktadır.
Dışkıda açık kırmızı renkte kanama, kaşıntı, ağrı, anüs çevresinde akıntı ve ıslaklık, anüs çevresinde ağrılı şişlik gibi belirtiler varsa hemoroid (basur) hastalığından şüphelenebilirsiniz. Hastalığın yerleşim yerine ve evresine göre farklı belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda hastanelerin Genel Cerrahi bölümünden uzman bir doktordan randevu alabilirsiniz.
Hemoroid (Basur) İçin Evde Uygulanabilecek Çözümler
Basur tedavisi için muhakkak uzman doktor tavsiyesi ile hareket etmelisiniz. Cerrahi operasyon gerekliyse uzman doktor gerekli tetkikleri yaparak sizi yönlendirecektir.